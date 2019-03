Modeontwerper Michael Barnaart: 'Ik heb het gevoel dat ik altijd tegen de stroom in roei'

Michael Barnaart - eigenlijk Michael Barnaart van Bergen - zit op een simpel oranje keukentrapje in zijn winkel. Verstopt achter een rek met kleding. Gehuld in een groene trui van eigen makelij, met grafische print. Zijn hand onder zijn kin. Doodstil.



'Zit je je zonden te overpeinzen?' vraag ik als ik binnenkom. Het is zondag net voor vijf uur. De winkel gaat bijna dicht. Ik ben er voor de tweede keer. Het gevoel dat ik overhield nadat ik hem de eerste keer sprak, was dat de 35-jarige modeontwerper wel een zondagskind moest zijn.



Zijn tekentalent jong ontdekt, mocht hij al tijdens zijn stage op de mbo-opleiding prints ontwerpen voor grote, dure modemerken, daarna doorgegaan naar de Amsterdam Fashion Institute (AMFI), genomineerd voor een talentenbeurs, hup door naar de Amsterdam Fashionweek. Bejubeld om zijn eerste 'papieren wegwerpcollectie'. In tijdschriften in een adem genoemd met Viktor & Rolf.