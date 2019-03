Modeontwerpster Nikkie Plessen opent eigen winkel in Den Haag

Het is nog een kleine drie maanden wachten, maar dan opent de nieuwe winkel van Nikkie Plessen de deuren aan de Venestraat. In de winkel zullen onder meer de modemerken Nikkie, Nik&Nik (voor kinderen) en Fifth House (het luxe-label van Nikkie) verkocht gaan worden.



In het voormalige pand van Shoeline wordt op dit moment al hard geklust om de nieuwe winkel van Nikkie er prachtig uit te laten zien. Volgens een woordvoerder zal de winkel namelijk ergens in mei opengaan. ,,Maar dit kan nog alle kanten op in verband met de verbouwing”, voegt hij toe.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!