Moderne buurtpastoor biedt daghappen én portie onbaatzuchtige aandacht in inspiratiecafé

Boottocht­jes maken tijdens gloednieuw Fokkerha­ven Festival

15:44 Het regent nieuwe festivals in Den Haag, want behalve het cabaretfestival Peper, beleeft dit weekeinde ook het Fokkerhaven Festival zijn eerste editie. De Fokkerhaven in de Binckhorst staat zondag 29 september in het teken van boottochtjes, livemuziek, workshops, kunst, kinderplezier, eten en drinken.