'Moderne' Othello pakt racisme bij de lurven

OM eist twee jaar cel voor Syriëganger

15:50 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van twee jaar en tbs geëist tegen een teruggekeerde Syriëganger. De 47-jarige man uit Den Haag had zich in 2016 aangesloten bij een kleinere, met Al Qaida verbonden terroristische strijdgroep in Syrië.