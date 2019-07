Modieus dansen in het Gemeentemuseum

Komend najaar begint het Gemeentemuseum Den Haag het nieuwe seizoen met een vrolijke, luchtige tentoonstelling onder de uitnodigende titel Let's Dance! In deze tentoonstelling komt de relatie tussen mode en dans over en weer aan bod.

Eerder al meldde deze krant dat de tentoonstelling eraan zat te komen, inmiddels is meer bekend over de invulling. Zo is er aandacht voor professionele danskostuums, invloedrijke kostuums uit dansfilms, kleding om in te dansen en ontwerpen voor ballet door verschillende couturiers, zoals Viktor & Rolf, Christian Lacroix, Vivienne Westwood en Iris van Herpen.

Grote wolken tule zie je momenteel bij veel ontwerpers, zoals Giambattista Valli en Tomo Koizumi en steeds vaker worden dansers als model gekozen.

Dans gaat net als mode over beweging, vrijheid en schoonheid. Ook buiten de catwalks zie je regelmatig de invloed van dans. De charleston, de jive, discomuziek of house maken niet alleen dancing queens van ons, maar beïnvloeden ook wat we dragen. En subculturen zoals hiphop hebben het modebeeld blijvend veranderd. In de modetentoonstelling Let's Dance! wordt deze bijzondere relatie uitgelicht.

Elvis

Dansmode spreekt tot de verbeelding en dat is regelmatig terug te zien in het modebeeld. Denk aan de rode schoentjes uit The Wizard of Oz, Elvis' blue suede shoes, beenwarmers à la Flashdance, het leren jack van Michael Jackson uit Thriller of de styling van Beyoncé.

Daarnaast zijn ook regelmatig populaire dansen zelf bepalend geweest voor de kledingkeuze. Dat zag je bijvoorbeeld in de jaren 20, toen iedereen de charleston wilde dansen en dan het liefst in een jurk met veel franjes en kraaltjes, of in de jaren vijftig toen rock-'n-roll heel populair was.

In Let's Dance! wordt dat allemaal belicht en passeert een groot aantal dansstijlen de revue.