Moeder (28) jaar de cel in voor het door elkaar schudden van haar baby: Het werd zwart voor mijn ogen

De straf van de Haagse rechtbank is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden.

Lees ook OM: Celstraf voor moeder die baby zo hard schudde dat het meisje bijna stierf Lees meer

Het meisje was in oktober 2016 net drie maanden oud toen de moeder op een avond de huilende baby in de wieg 'niet langer trok'. Ze pakte haar dochter bij haar bovenarmen uit de wieg en schudde haar door elkaar. Niet lang en niet hard, zei ze later tegen de politie. Maar ze zag het hoofdje van haar kindje heen en weer gaan, dat het nekje naar achteren bleef hangen en het meisje helemaal stijf werd. Ze belde om hulp. In het ziekenhuis bleek de schade mee te vallen.

Quote Het werd zwart voor mijn ogen Moeder

Dat was een goede maand later anders. Weer was het meisje aan het huilen en wat de moeder ook probeerde, het lukte niet het meisje stil te krijgen. Tot haar wanhoop, want na de eerste keer dreigde de Voorburgse moeder al de voogdij kwijt te raken. ,,Het werd zwart voor mijn ogen. Ik zag en hoorde niets meer. Het was niet lang," verklaarde ze tegenover de politie.

De baby had bloedingen in haar hoofd en werd met spoed naar een Rotterdams ziekenhuis gebracht. Daar is onder de hersenpan van het meisje bloed weggezogen. Naar het zich nu laat aanzien precies op tijd. Het kindje lijkt er geen schade aan overgehouden te hebben, al weten ze dat over twee jaar pas echt zeker.

De voogdij over het meisje raakte ze drie weken geleden definitief kwijt. Twee keer in de week mag de moeder haar dochter onder begeleiding zien.

Tegen haar echtgenoot vertelde de vrouw lange tijd niets. Wat er aan de hand was, ontdekte hij pas toen een rechtszaak al in gang was gezet. De relatie liep stuk, maar ze woont nog bij hem en hij ondersteunt haar.

Zwakbegaafd

De rechtbank bepaalde ook nog dat de vrouw zich moet laten begeleiden. Uit een IQ-test bleek dat de vrouw zwakbegaafd is. Ook is ze in het verleden uitgebuit door een loverboy. Tijdens en na de zwangerschap was ze depressief en had ze geen familie op wie ze terug kon vallen.

Quote Iedereen weet dat een baby'tje kwetsbaar is en dat je het hoofdje moet vasthouden Aanklager

Het verweer van de advocaat dat de vrouw geen idee had hoe ze met een baby om moest gaan, legde de rechtbank terzijde. De aanklager zei twee weken geleden al dat ‘iedereen weet dat een baby'tje kwetsbaar is en dat je het hoofdje moet vasthouden'. En als het al niet zo zou zijn, dan wist de Voorburgse moeder na de eerste keer in welk gevaar ze haar kindje had gebracht.

De moeder heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.