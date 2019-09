Moeder (48) vast voor poging doden zoontje in woning Trezoriersdreef

Afschuw in hippe winkel­straat over mogelijk fataal tienerge­weld tegen 71-jarige

17 september Buurtbewoners en ondernemers rond de Willem de Zwijgerlaan in het Statenkwartier kunnen er met hun pet niet bij. Dat nota bene in hun gezellige winkelstraat op klaarlichte dag een 71-jarige man zo is mishandeld door een paar tieners dat de man mogelijk daardoor is overleden.