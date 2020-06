Moeder (62) en dochter (40) verzonnen woningoverval om verzekering op te lichten

Strandro­bot raapt peuken op in Schevenin­gen: Gemeente Den Haag is eerste klant

16:58 Badgasten op het strand in Scheveningen moeten deze zomer niet gek opkijken als er een robot voorbijkomt. Het gaat dan om Project.BB, een uitvinding die op initiatief van twee Haagse ondernemers is gebouwd door studenten van de TU Delft. Deze robot is speciaal geprepareerd om achtergebleven sigarettenpeuken in het zand op te rapen.