Moeder burgemeester Jan van Zanen huilde om overstap: ‘Den Haag is een grote, enge stad’

De 58-jarige Van Zanen zit in de laatste dagen van zijn burgemeesterschap in Utrecht, als we hem in het oude stadhuis in de Utrechtse binnenstad ontmoeten. Kort daarvoor heeft hij bezoek gehad uit Den Haag, de gemeentesecretaris en een bestuurswoordvoerder, ‘om een paar dingetjes door te nemen’. En Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, is ook al een paar keer bij hem (thuis) langs geweest. Maar zeg niet dat hij al met één been in Den Haag staat. ,,Nee, nee, zo werkt het niet. Ik heb Utrecht altijd alles gegeven wat ik in mij heb. En dat zal ik tot 1 juli blijven doen.’’