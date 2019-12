‘Moeder die baby uit Rijswijkse Vliet redde was beresterk’

,,Ze heeft een engeltje op haar schouders gehad.’’ Dat concluderen omwonenden van de Huis te Hoornkade over de moeder, die zondag de Vliet in sprong om haar baby van nog geen maand oud te redden.

De vrouw liep met haar pasgeboren kind en haar hond langs de Vliet. De kinderwagen waar zij mee liep, raakte met kind en al te water, waarschijnlijk doordat de hondenriem verstrikt raakte in het onderstel van de wagen. Daardoor rolde de kinderwagen het water in.

Heldhaftig

Gabriël was ooggetuige van wat er vervolgens volgde. ,,De moeder reageerde heel heldhaftig door direct het koude water in te springen. Ik was zo’n beetje gelijktijdig met de politie ter plekke en heb uiteindelijk ook de kinderwagen in het water gevonden.’’

In een woning op de hoek van de Huis te Hoornkade zijn moeder en kind vervolgens opgevangen. ,,Ik begreep dat de baby op 4 november is geboren en nog geen maand oud is dus.’’ Ondanks deze kwetsbare leeftijd maakt het kind het naar omstandigheden goed.

Bewoonster Elsbeth Hage vult aan: ,,Ik heb er slecht van geslapen, de hele film speelde zich elke keer weer voor mijn ogen af. Ik wil echt benadrukken: de moeder handelde beresterk toen haar kind in het water viel. Voor hetzelfde geld verstijf je van angst en ben je tot niets in staat. Dat kunnen dan net de seconden zijn dat zo’n val in het water wél fataal kan aflopen. Ze heeft echt een engeltje op haar schouders gehad.’’

Op het adres waar moeder en kind zijn opgevangen op de Huis te Hoornkade, houdt de bewoonster van het huis zich op de vlakte over het incident. ,,In het belang van de ouders van het kindje wil ik er eigenlijk niets over zeggen. Zij hebben al genoeg meegemaakt en hebben nu vooral behoefte aan rust, om zo bij te komen van deze enorme schrik.’’