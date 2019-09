Moeder die zoon sloeg met bezemsteel en zijn lippen insmeerde met peper voor rechter

,,Hoe kom je aan die dikke lippen?” vroeg de vader van het jongetje in 2017. Het antwoord was door de zwelling maar moeilijk te verstaan. Maar de vader begreep het en belde meteen zijn ex met wie hij in een vechtscheiding verwikkeld was. Tegen de politie zei hij dat zij toen had gezegd dat ‘de jongen niet tegen haar moest liegen’. En: ,,Als hij het weer doet zou hij nog een grotere peper uitgesmeerd krijgen.”

Ontdaan

Onzin zegt de moeder, samen met haar advocaat. De aangifte is verzonnen door haar ex. Hij was achter met betalen en ze had net een deurwaarder op hem afgestuurd om hem te dwingen 30.000 euro te betalen. Er is geen enkel technisch bewijs voor de peper op de lippen van de jongen. De blauwe plekken had hij opgelopen bij een vechtpartij in een park achter school. Geslagen met een dikke bezemsteel had ze hem nooit. Alleen die bamboestok, dat klopte wel. ,,Maar dat was hup hup, ga zitten. Aan je huiswerk. Dat was geen slaan.”