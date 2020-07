Moeder die zoontje neerstak hoort 6 jaar cel eisen: ‘Dat Jamie nog leeft is niet aan de verdachte te danken’

EVEN VRAGEN AAN Hofvijver nu populair voor selfies, vroeger voor adellijke portretten

15:02 De schilderijen in een expositie vergelijken met het echte tafereel. In een nieuwe expositie van het Haags Historisch Museum kan dat. Vrijdag start een presentatie van stadsgezichten op de Hofvijver. Martijn van Ooststroom geeft in de rubriek Even Vragen Aan uitleg.