Moeder en dochter moeten vluchten via keukenraam als explosief bij hun voordeur ontploft

met videoTerwijl een moeder en een dochter lagen te slapen, werd er een explosief tot ontploffing gebracht voor hun huis in Den Haag. De voordeur van de woning vloog in brand, waarna het tweetal alleen nog door het keukenraam het huis uit kon vluchten. Op vrijgegeven camerabeelden is nu te zien hoe een man het explosief voor de deur van het huis legt. Aan de zaak wordt dinsdagavond aandacht besteed in Opsporing Verzocht .

De ontploffing vond plaats bij een appartementencomplex aan het Rijswijkseplein in Den Haag. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 juli werden de bewoners omstreeks 03.00 uur opgeschrikt door een harde knal. Toen bleek dat de explosie brand had veroorzaakt aan de voordeur, brak de paniek uit bij een 58-jarige bewoonster en haar dochter en verschillende buren.

Ze weten uiteindelijk naar buiten te komen en de brandweer is snel ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Van eventuele verdachten is dan nog niks bekend. ,,Dit was geen toevallige maar een gericht actie”, zegt de politie.

De schade aan de woning van de twee vrouwen is groot. De politie neemt de zaak hoog op en start een uitgebreid onderzoek in het appartementencomplex. Op camerabeelden wordt een man gespot die het explosief voor de deur legt.

Grote explosie

Hij komt vanaf het Rijswijkseplein aangelopen, gaat het complex in en loopt direct naar de verdieping van het huis. Na wat heen en weer lopen besluit hij de galerij op te gaan. Vlak daarna vindt een grote explosie plaats. Deze is volgens de politie in de wijde omgeving te zien en te horen.

Volledig scherm Na een explosie bij de voordeur van een woning aan het Rijswijkseplein is 22 juli brand uitgebroken. © Jos van Leeuwen

De verdachte, die volledig in het zwart gekleed is, vlucht het gebouw uit en verdwijnt uit het zicht van de camera's. De politie is nog altijd naar hem op zoek. De recherche doet daarnaast nog onderzoek naar het motief van de verdachte. Tot op heden is dat nog niet te achterhalen.

