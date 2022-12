Moeder klemgereden bij Arc de Triomphe voor ‘criminele schuld’ van haar zoon

Mijn kamerplant Berends lievelings­ka­mer­plant spoelde aan op het strand

Nu alle tuinen winterklaar zijn gemaakt gaan we op deze plek tijdelijk iets anders doen. Namelijk de rubriek Mijn Kamerplant, omdat we in de koude maanden binnen gewoon lekker door kunnen blijven tuinieren. Deze week Berend van der Sloot (46) uit Monster. ,,We hebben een dode boom in onze woonkamer. En die staat ook nog eens op zijn kop.”

11 december