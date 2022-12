Moeder klemgereden in Parijs voor afpersing, voor haar deur in Nederland ontplofte een vuurwerkbom

Moeder klemgere­den bij Arc de Triomphe voor ‘criminele schuld’ van haar zoon

Midden op het plein rond de Arc de Triomphe in Parijs werd een Rijswijkse moeder klemgereden. Of ze even 72.000 euro wilde betalen. Haar Nederlandse bedreiger (23) draait als het aan het Openbaar Ministerie ligt nu voor 2,5 jaar de cel in.

13 december