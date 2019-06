Moeder Mitch Henriquez doet moreel appel op korpschef: ‘Agenten ontslaan in geval van veroordeling’

Eerder heeft de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman gezegd dat de agenten niet worden ontslagen, wat de rechter ook zou beslissen. De agenten zouden aan het werk blijven voor de politie, maar krijgen dan mogelijk een bureaufunctie. ‘Als deze geruchten kloppen, dan betekent dat opnieuw een klap in ons gezicht’, schrijft de moeder van Mitch Henriquez in haar brief.



Maria Henriquez stelt dat het in dienst houden van politieagenten die veroordeeld worden voor ‘een opzetdelict de dood ten gevolge hebbend’, in strijd is met de trias politica en de acceptatie van de rechtsstaat. ‘Wij menen dat als politieagenten worden veroordeeld voor een misdrijf dat de dood van een burger tot gevolg heeft, het niet passend is dat deze mensen dan nog in dienst van de politie staan, in welke functie dan ook’.