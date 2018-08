Moeder Nemo (21) maakt zich zorgen: zoon laat weer niets van zich horen

Vanaf 20.00 uur plaatste ze een serie berichten op Twitter waarin zij haar zorgen uitte. ,,Het is veel gevraagd, maar mijn zachtaardige verwarde zoon Nemo zit nu in de trein of loopt op een station'', zei ze. ,,Contact de politie als je hem ziet aub. Zijn signalering is vast nog niet rond, maar nu is hij nog in Nederland.''



Dat bericht werd meer dan 1.000 keer gedeeld. Later zei Van Wijngaarden dat Nemo rond 20.40 uur had gepind in Rotterdam en dat ze dacht dat hij richting België was vertrokken.



,,Ik denk dat hij vrij hoopt te zijn in het buitenland'', verklaart ze tegen deze krant. ,,Hij is lief en introvert, maar heeft psychoses. Ik maak me zorgen omdat ik niet weet of hij zijn medicatie mee heeft.''