Moeder op straat neergeschoten in Den Haag

UpdateBij een schietpartij in de Hertzogstraat in de Haagse wijk Transvaal is dinsdagochtend een moeder gewond geraakt. Ze werd vlak bij haar huis op straat neergeschoten.

Hoe ernstig de vrouw gewond is geraakt, is op dit moment nog onduidelijk. Buurtbewoners vertellen dat ze veel bloed zagen, vooral aan de zijkant van haar gezicht. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze inmiddels geholpen.

Diezelfde bewoners uit de straat zeggen dat het om een moeder gaat die sinds een aantal jaren bij hen in de straat woont. Ze is van Turks-Koerdische afkomst, heeft veel familie in de stad wonen en werkt in de zorg. Allen omschrijven haar als ‘erg aardig’. ,,Ze is altijd heel open. Heel vriendelijk”, vertelt haar directe buurvrouw. ,,Ze kwam met oud en nieuw nog hier en stelde haar nieuwe vriend voor.”

Quote Hij wilde haar nog niet kwijt Buurtbewoner

Vader

Mogelijk vormt de vriend de achtergrond voor de schietpartij. Buurtbewoners zijn er massaal van overtuigd dat de ex van de vrouw, de vader van haar jongste zoon, achter de schietpartij zit. ,,Hij wilde haar nog niet kwijt”, zegt een overbuurman. De politie kan niet officieel bevestigen dat het om de ex gaat en houdt het op een incident ‘in de relationele sfeer’. Ze is op zoek naar de verdachte, maar heeft hem nog niet te pakken weten te krijgen.

fmovies

maps embed Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De overbuurman vertelt verrast te zijn door de schietpartij. ,,Ook die man was altijd heel vriendelijk.” De bovenbuurman is minder positief over de ex. ,,Hij spoorde niet. Je hoorde hem, toen hij nog hier woonde, heel vaak schreeuwen.”

Schreeuw van een kind

De schoten klonken vanmorgen rond 09.00 uur. Na de eerste knal hoorde de directe buurvrouw van het slachtoffer een kind schreeuwen. ,,Ik dacht toen nog dat het vuurwerk was.” Daarna hoorde ze weer twee knallen. Het duurde toen niet lang meer voor de hulpdiensten in de straat arriveerden.

Agenten deden meteen buurtonderzoek, ook ramden ze met een stormram de deur van de woning van het slachtoffer open. Binnen werd echter niemand meer aangetroffen. ,,Het is echt afschuwelijk dat zoiets je kan overkomen”, zegt een vrouw in de straat. ,,Met een wapen ook nog. Dat je daar dan op de een of andere manier zomaar aan weet te komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.