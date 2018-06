Moeder opgelucht nu weggelopen zoon Nemo (21) weer veilig in Den Haag is

De 21-jarige Nemo Ezendam uit Den Haag, die eind mei wegliep en vervolgens vermist raakte, is weer veilig terug in zijn woonplaats. Dit maakte zijn moeder Jenneke van Wijngaarden deze week via Twitter bekend.

'Zoon is veilig in Den Haag', schreef Van Wijngaarden over haar zoon, die volgens haar bekaf was. Nadat ze eerst telefonisch contact met hem had, bracht ze gistermiddag een bezoek aan Nemo.

Van Wijngaarden laat weten moe, maar opgelucht te zijn. Ze bedankt de mensen die haar gesteund hebben en iedereen die bij de zoektocht betrokken is geweest.

Kliniek

Nemo raakte op 25 mei vermist, nadat hij was weggelopen uit een vestiging van de psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Van Wijngaarden startte een zoektocht en vroeg via Twitter aandacht voor de vermissing van haar zoon. Haar zorgen waren extra groot omdat Nemo medicatie nodig heeft tegen psychoses.

Van Wijngaarden kwam er eind mei achter dat haar zoon op zwerftocht in Italië was. Tips over zijn pintransacties en meldingen van de politie leidden tot deze ontdekking. Hij bleek in een kliniek in Rome te zijn opgenomen, zo maakte Van Wijngaarden op 4 juni bekend.