Moeder van baby die uit raam viel in Haagse Schilderswijk blijft vastzitten

Moeder van baby die uit raam viel verdacht van poging moord of doodslag, jongetje ligt nog in ziekenhuis

De 32-jarige moeder die is aangehouden voor de val van een paar weken oude baby uit een raam in Den Haag wordt verdacht van poging moord of doodslag. Ze is overgebracht naar een penitentiair psychiatrisch centrum en blijft in ieder geval nog twee weken vastzitten. Het jongetje ligt nog in het ziekenhuis. De politie kan nog niet zeggen hoe hij er aan toe is.