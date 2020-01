Moeder van overleden Davey (15): ‘Hij beroofde zichzelf niet van het leven in Schakenbosch’

Vlag uit bij Wateringse Veld College: School niet langer zeer zwak

10:44 Bij het Wateringse Veld College gaat de vlag uit: de middelbare school in de Haagse Vinex-wijk geldt niet langer als zeer zwak. Toverwoord in de weg naar boven is aandacht. ,,We volgen iedere leerling op de voet.''