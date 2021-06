Moeder van topregisseur Eric de Vroedt wilde niet Indisch zijn: ‘Geen dociel vrouwtje’

Voor Eric de Vroedt, de invloedrijke artistiek leider en regisseur van Het Nationale Theater in Den Haag, is de coronaperiode een geluk bij een ongeluk. Hij vond in die periode de tijd om de voorstelling te maken die al lang door zijn hoofd spookte. Over ons Nederlandse koloniale verleden en over onze verhouding tot de voormalige kolonie Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En vooral wat die grote geschiedenis van oorlog, migratie en emancipatie voor sporen trekt in families.