Moeder verdacht van misbruiken dochter (8) samen met minnaar met wie ze sm-relatie had

Een 41-jarige vrouw uit het Overijsselse Beilen wordt verdacht van het misbruiken van haar dochter, samen met haar minnaar met wie ze een sm-relatie had. De vrouw en haar Wassenaarse minnaar zitten sinds februari vast nadat het meisje aangifte tegen hen deed. Het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden vanaf 2014, toen de dochter 8 jaar oud was. Jaren later stapte ze naar de politie.

De rechtbank in Assen heeft vandaag het voorarrest van de 41-jarige Patricia B. uit Beilen en haar 49-jarige minnaar Gilbert de B. uit Wassenaar verlengd. De beslissing van de rechtbank volgde op inleidende zittingen in de zaken tegen het tweetal eerder deze week.

Het seksueel misbruik zou tussen 2014 en 2017 hebben plaatsgevonden in zowel Beilen als Wassenaar. In een eerdere zitting in mei deed de vrouw de beschuldigingen nog af als ‘klinkklare onzin’. Wel gaf ze toen toe dat ze vijf tot tien pornografisch getinte foto’s van het meisje heeft gemaakt in die periode.

In hun sm-relatie had De B. de dominante rol en moest B. door hem opgelegde opdrachten uitvoeren. Volgens getuigen had de vrouw regelmatig blauwe plekken. Beiden ontkennen dat zij tijdens die relatie seksuele handelingen hebben verricht met de dochter. Wel zei de advocaat van de vrouw eerder dat het meisje op een bepaald moment sexy foto’s van haar moeder in lingerie moest maken. Volgens haar advocaat deed ze dat in opdracht van haar vriend.

Quote Dat het een ruimere opvoeding op seksueel gebied was dan normaal kun je misschien stellen, maar strafbaar is het niet Advocaat verdachte

De dochter wist van de relatie die haar moeder met de man uit Wassenaar had. Volgens de advocaat van de moeder was ze daar heel open over en gaf ze thuis ook uitvoerige seksuele voorlichting. ,,Dat het een ruimere opvoeding op seksueel gebied was dan normaal kun je misschien stellen, maar strafbaar is het niet”, aldus de advocaat tijdens de zitting in mei.

De vrouw uit Beilen bekende deze week ook dat zij in opdracht van haar vriend naaktfoto’s van haar dochter maakte en die naar hem doorstuurde. Ze had hiervan veel spijt, zei ze op de zitting. Volgens het Openbaar Ministerie hebben beiden zich hiermee ook schuldig gemaakt aan het maken en bezitten van kinderporno.

Een grote fout

Via een videoverbinding zei de vrouw vandaag volgens RTV Drenthe dat dit ‘een grote fout’ van haar is geweest en dat ze daarmee direct gestopt was toen ze dit besefte. De echtgenote van Van B. kwam uiteindelijk achter de buitenechtelijke affaire van haar man, waardoor er een einde kwam aan de sm-relatie.

De vrouw uit Beilen en de man uit Wassenaar werden in februari opgepakt na de aangifte van de dochter. Het slachtoffer, dat inmiddels 16 jaar is, is pas jaren na het vermeende seksuele misbruik naar de politie gestapt. De rechter-commissaris besloot eerder al dat zij en één van haar broers als getuigen mochten worden gehoord.

Ook een tweede broer zal als getuige worden gehoord, werd vandaag besloten. De broers zouden eerder hebben verklaard dat ze altijd samen waren met het meisje. Volgens de advocaten van de verdachten kan hieruit de conclusie worden getrokken dat het seksueel misbruik niet heeft kunnen plaatsvinden.

Quote In feite ben ik door het lange voorarrest al veroor­deeld Gilbert de B.

De advocaten van de twee verdachten hadden betoogd dat er te weinig bewijs is om het voorarrest te laten voortduren. De schade is volgens hen na een halfjaar voorarrest bijna niet meer te overzien. De man uit Wassenaar dreigt zijn baan en zijn woning te verliezen. ,,In feite ben ik door het lange voorarrest al veroordeeld”, zei hij vandaag op de zitting.

Het arbeidscontract van de vrouw uit Beilen is stopgezet waardoor zij haar huurwoning niet meer kan betalen. ,,Mijn kinderen zijn de dupe, zij worden straks op straat gezet”, zei ze vandaag in tranen via de videoverbinding.

De rechtbank in Assen ging daar vandaag niet in mee. Zij vindt de verdenkingen dusdanig ernstig en besloot dat het tweetal ook de komende drie maanden achter de tralies moet blijven. De inhoudelijke behandeling van de twee zaken vindt in november plaats.

