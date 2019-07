Moeder ziet na tien jaar vermiste zoon op internet; OM eist twee jaar tegen kidnappende vader

De grond zakt onder de voeten van Hedwig Post weg als ze op 25 februari 2005, op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, op school arriveert om haar kinderen Hakiem (7) en Dalaal (3) op te halen. Die zijn helemaal niet op school, vertelt de juf. Ze zijn ziek gemeld. Vliegensvlug trapt ze op de fiets naar huis, om erachter te komen dat haar kinderen verdwenen zijn.

Stiekem heeft haar man drie tickets gekocht naar Egypte. Hij vertelde aan de kinderen dat ze op vakantie gingen en dat mama ook snel zou komen. Dat is niet wat Hedwig te horen krijgt, zegt zij zelf, nadat ze een telefoontje van Khaleds zus kreeg. Ze moest vooral niet proberen de kinderen op te zoeken. En al snel, stelt ze, heeft ze geen idee meer waar Hakiem en Dalaal zijn.

Tien jaar

Hedwig schakelt tv-programma’s in, schrijft brieven aan de koningin, John van den Heuvel en Peter R. de Vries. Angstvallig blijft ze in Den Haag wonen. Voor het geval haar kinderen haar zouden zoeken, vertelde ze twee jaar geleden in deze krant. Op straat speurt ze gezichten af. Zouden ze er tussen lopen? Pas tien jaar later ontdekt ze een Facebookaccount met een foto van een jongen die verdacht veel lijkt op haar zoon.

Nederlands blijkt hij niet meer te spreken. Via Egypte en Soedan wonen hij en zijn zusje met hun vader en nieuwe vrouw nu in Engeland. ,,Het was zo onwerkelijk om met hem in het Engels te communiceren’’, zei ze vandaag via de medewerker van Slachtofferhulp. Zelf haar verklaring voorlezen ging niet. Bijna voortdurend huilde ze.

Want, het werd geen ‘eind goed, al goed’. De kinderen willen niets met haar te maken hebben. Het is haar schuld, zo vinden ze, dat hun vader is opgepakt en dreigt in de cel te verdwijnen. Een vader van wie ze houden. En die ook van hen houdt.

Zwakke plek

In de rechtbank vertelde deze vader vandaag hoe het volgens hem ging. Hij vreesde dat juist Hedwig de kinderen bij hem weg zou nemen. Al eerder was ze met de kinderen naar haar ouders in Zutphen gegaan. ,,Zij zijn mijn zwakke plek. Ik kan ze niet missen.’’

Via de tolk vertelde hij dat hij tóen hoopte dat Hedwig naar hem toe zou komen in Egypte, om het uit te praten. ,,Het drukmiddel van de kinderen had ze niet meer.’’ Het klopt, hij had de telefoonlijn afgesloten omdat de rekening te hoog werd. En jawel, als zij niet wilde komen, wat voor nut had het om later zijn adres te vertellen?

Quote Kinderen moeten niet zonder hun moeder opgroeien Khaled K.

Bovendien, zo zei hij ook, was het ook juist Hedwig geweest die niet meer online kwam. En, zo bezwoer hij herhaaldelijk, hij heeft heel veel spijt. ,,Kinderen moeten niet zonder hun moeder opgroeien.’’ Zijn advocaat pleitte ervoor deze kant van het verhaal mee te laten wegen en hem niet naar de gevangenis te sturen. ,,Terecht dat de moeder woest is. Maar voor de kinderen is die boosheid wel een blokkade. Zij zitten in een enorm loyaliteitsconflict. Die woede moet gaan liggen om het contact met de kinderen te kunnen herstellen.’’