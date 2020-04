Moeders moesten creatief zijn in Tweede Wereldoorlog: ‘Jasje voor bakvisch uit mantel zus’

‘Inventief met naald en draad’ heette de lezingenserie die kunsthistorica Saskia Kuus zou geven over mode in de oorlog. Vanwege de coronacrisis is dat afgeblazen, maar de bijeenkomsten worden mogelijk later dit jaar hervat in de bibliotheken. Dan kunt u zelf zien hoe de Haagse vrouwen er in barre tijden een mouw aan pasten.