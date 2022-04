‘Moeders van Vrederust’ zijn voorbeeld voor de wijk en verdienen een speldje

Storks is na metamorfo­se klaar voor de hoofdklas­se: ‘We hebben plezier gemaakt, dat gebeurt bijna nooit’

Voor de derde keer in drie jaar moet Storks-coach Eugene Henson een nieuwe ploeg opbouwen. Daardoor is het moeilijk te voorspellen wat van zijn team verwacht mag worden. Eén ding is wel zeker: Storks zal hoe dan ook niet degraderen. ,,In de voorbereiding hebben we lol gemaakt, dat gebeurt bijna nooit in het honkbal.”

13 april