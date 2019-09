Moeilijk kijken is voor apk-keurmeester Peter de belangrijkste eigenschap

Toen de kolen verdwenen evolueerde de Rijswijkse brandstofhandel in een tectyleerbedrijf en vervolgens, dankzij Peter en z’n broer, in garage Van der Horst Automotive. Van der Horst, die ooit op de lts begon had talent voor autotechniek. Via de mts aan de Leyweg stroomde hij door naar de hts aan de Wegastraat. In 1984 begonnen de jongemannen voor zichzelf. Toen een jaar later de Algemene Periodieke Keuring voor personen- en bestelauto’s werd ingevoerd was Van der Horst de eerste die zich inschreef om examen te mogen doen om apk-keurmeester te worden.



,,We haalden in het begin echt wrakken van de weg. ‘Zal ik hem maar meteen laten afvoeren?’ moest ik weleens vragen als de steunen van de hefbrug tijdens het optillen dwars door de bodemplaat gingen. Dan was zo’n auto totaal verrot’’, zegt Van der Horst in de kantine van zijn garage aan de Schuifmaat in Den Haag. Er hangen schilderijen van een Porsche en een Ferrari aan de muur. Daartussen hangen Elvis en Jimi Hendrix, want de kantine doet iedere donderdagavond dienst als jamhok voor Rock Generation. De band waarin Van der Horst basgitaar speelt.



Als een collega komt melden dat hij een auto van de hefbrug haalt, is er heel even paniek. Waar is Ina? De vijftien jaar oude jack russel is doof en half blind. Levensgevaarlijk als er iemand achteruitrijdt, want dat heeft ze niet meer door. Ina blijkt gelukkig veilig onder tafel te liggen.