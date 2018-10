Moerdijk vanuit de lucht: 'Huis had mooiste uitzicht op knokpartijen’

Beleefde u in Moerwijk uw beste jaren?

,,Zonder meer. Eerst woonde ons gezin aan de Van Maerlantlaan en later in een grotere woning boven de poort aan het Esmoreitplein. Een huis met zeven kinderen. Met mijn tweelingbroer sliep ik in de kamer onder de dakkapel. We waren meer buiten dan binnen.''