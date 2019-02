Moerwijk hoopt op oplossing voor rotschimmel in huis

Mensen in Moerwijk zitten te wachten op oplossingen voor de schimmel in hun huis. Dat zei bewoonster Denise Rifaela vanochtend over de vocht- en schimmelproblemen in veel Haagse huurwoningen.

De Haagse trok al eerder aan de bel, maar ziet nog weinig oplossingen op de buurt afkomen. ,,Ik heb wel veel gedaan om te kunnen doorgaan in mijn eigen woning,’' vertelt ze. De schimmel met alle vieze plekken op de muur was op enig moment zo erg dat ze er somber van werd. ,,Ik heb een tijd een nieuwe woning gezocht, maar je krijgt alleen andere oude woningen als alternatief aangeboden. Ik werd er bijna depressief van.’’



Raadsleden praten vandaag in de commissie over de problemen rond schimmel in hun stad. Bij alle corporaties komen jaarlijks dik duizend klachten binnen over schimmel, schetst Lesley Arp van de SP.



Inmiddels hebben negen mensen met schade in hun huis, of in het huis van familie ingesproken. ,,Ik heb last van schimmel, vocht en muizen. Als het regent komt er water uit het plafond,’' vertelt een Hagenaar. ,,Ik ben bang voor de gezondheid van mijn dochter.’' Bij de verhuurder loopt hij tegen een muur aan. Andere mensen kaarten aan dat ze zelfs scheuren hebben in huis door het vocht.

‘Onaanvaardbaar’

Jan Pronk van de VVD zei zojuist dat de vochtproblemen volgens hem raadsbreed onaanvaardbaar worden gevonden. Marielle Vavier van GroenLinks zei zich te schamen omdat er al eerder over is gesproken. En de schimmel is er nog steeds.



De Partij voor de Dieren noemt de situatie ,,pijnlijk.’' En Judith Klokkenburg (CU/SGP) ziet dat mensen het vertrouwen in verhuurders verliezen. Omdat er maar niks gedaan wordt aan de viezigheid op hun muren.



Bij Denise Rifaela in Moerwijk is de situatie thuis weer enigszins leefbaar, zei ze zojuist. Dankzij een handige ex-vriend die verstand heeft van bouwtechnische zaken is toch inmiddels het een en ander verbeterd in haar woning. Er is onder andere iets aangepast in de ventilatie. ,,Ik heb nu alleen nog schimmel in mijn badkamer, maar dat gaat ook niet weg denk ik.’’



Andere buurtbewoners zitten nog steeds omhoog met de viezigheid door vocht. ,,Sommige mensen worden er ziek van,’' zegt ze. Dennis Groenewold van de D66 rept over ,,schrijnende verhalen.’’

Gelijkheid