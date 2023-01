Moerwijker Neo de Bono na ingegooide ruiten: ‘Ouders, gemeente, politie: laat ons niet in de steek!’

met video's Organisa­ties vreugdevu­ren vieren terugkeer: ‘Dit vuur verdient het om voor altijd te blijven branden!’

De organisaties van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp kijken tevreden terug op de terugkeer van hun zo geliefde evenement. Een dag eerder dan normaal - vanwege de slechte weersvoorspellingen - werden de pallets in de fik gezet. En met succes. ,,Wat een feest hebben we gisteravond gehad na vier lange jaren van wachten...”

31 december