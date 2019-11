Moerwijkers en De Mos verbijsterd over daklozenopvang in Twickelstraat

Moerwijk, een van de armste buurten van Nederland krijgt er nog meer problemen bij, zo vrezen buurtbewoners. Ze zijn verbijsterd dat de extra winteropvang voor daklozen in de Twickelstraat komt. De wijk is al zwaar overbelast, stelt Conny Ligtvoet namens de buurt. Ook raadslid Richard de Mos, die als wethouder de wijk onder zijn hoede had, deelt die zorgen. ,,Moerwijk is het afvalputje van Den Haag”, zegt hij.

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) was al enige weken op zoek naar een plek voor winterbedden en maakte gisteren bekend dat die in Moerwijk in een oud schoolgebouw aan de Twickelstraat is gevonden.

Zestig daklozen kunnen er overnachten als het vriest. Ligtvoet vindt de opvang te massaal: ,,Daklozen zijn echt welkom, maar zestig zijn er echt teveel in deze buurt. We hebben al zoveel problemen.’’ Raadslid De Mos somt op: ,,Hoge armoede, criminaliteit, drugsoverlast en hoge werkloosheidscijfers. Een overkill aan psychiatrische patiënten. Nu weer daklozen. Een wijk met een grote problematiek kan dit niet aan’’, zegt hij. Hij gaat vragen stellen aan het college.

Argwaan is er onder de Moerwijkers dat er zonder overleg al 120 bedden in het oude schoolgebouw zijn geplaatst. ,,Maar we gaan er maar zestig gebruiken’’, stelt de gemeente. De rest is opslag.

Om rondhangen van, verslaafde, daklozen te voorkomen, gaan pendelbusjes heen en weer rijden op verzoek van de gemeente. Daklozen moeten ’s ochtends weg bij de winteropvang in Moerwijk en kunnen dan naar de dagopvang in het centrum. ,,We gaan heen en weer rijden’’, aldus de gemeente.

Den Haag heeft steeds meer daklozen in de stad. Ook in de Binckhorst is daarom extra winteropvang geregeld. Ook daar komen zestig extra bedden.

Voor de Twickelstraat was er eigenlijk het plan er bedrijfsruimte voor starters in te richten voor kleinschalige werkgelegenheid. De gemeente stelt dat het gebouw slechts eenmalig deze winter voor daklozenopvang wordt benut.

Maandag is er in Moerwijk een bewonersavond over de winterbedden.