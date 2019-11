Moerwijkers praten opnieuw over rattenplaag in hun buurt

Het blijft een hardnekkig probleem: ratten. De bewoners van Moerwijk zijn er klaar mee. Buurtbewoners en de SP praten donderdag in Bij Betje aan de Betje Wolffstraat in hun wijk opnieuw over de lokale rattenplaag en hoe die volgens hen bestreden moet worden.

De ratten zitten in de binnentuinen en lopen over de straten. En ze knagen vuilniszakken open. ,,Het rattenprobleem in Moerwijk loopt uit de hand'', stelt de organisatie van de bijeenkomst. ,,Nog steeds kruipen deze beesten door de tuinen en straten van de wijk.''

In de zomer schrokken buurtbewoners zich rot toen er in een tuin een rat in een kinderbadje was gekropen. En elders in de wijk kwam een kindje aanzetten met een dode rat in zijn hand. Rick Hoefsloot van de SP meldde onlangs dat er zelfs kolonies zijn van vijf tot zes ratten bij elkaar.

Successen

De aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Er wordt volgens de organisatie nagedacht over hoe de wijk écht rattenvrij kan worden. Volgens Lesley Arp van de SP wordt tijdens de bijeenkomst gesproken over de successen die in de wijk al zijn bereikt, maar zal het ook gaan over het snoeien van de struiken door de verhuurders. De ratten hebben hun holen in de wortels van die struiken. Het snoeien zou volgens de bewoners vaker moeten gebeuren.

Hoefsloot kaartte al eerder aan dat voedselstrooiers in Moerwijk een hardnekkig probleem zijn. Sommige buurtbewoners gooien hun eten naar buiten.

De gemeente deelt boetes uit van 95 tot 140 euro voor het weggooien van eten op straat en het voeren van dieren buiten.