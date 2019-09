Moerwijkers voelen zich buitengesloten van evaluatie rattenoffensief

De gemeente bespreekt morgen de resultaten van het rattenoffensief, dat ze een halfjaar geleden begon in Moerwijk. In die wijk is sprake van een ware rattenplaag. De beesten lopen rond in binnentuinen en op speelplekken voor kinderen. Ze plunderen vuilniszakken en vervuilen de buurt met hun keutels.

Voor de evaluatie zijn woningcorporaties uitgenodigd. Ook ambtenaren en andere professionals zijn welkom, maar bewoners niet.

,,Het is een interne evaluatie waarbij we kijken naar de samenwerking tussen de gemeente, de stadsdelen en de verhuurders. Hoeveel boetes hebben we uitgedeeld? Wat ging goed? Wat kon beter'', zegt een woordvoerder van wethouder Richard de Mos.

Conny Ligtvoet van de actiegroep voelt zich buitenspel gezet. Als geen ander heeft zij naar eigen zeggen kennis over het leven in Moerwijk en over de plaag. ,,De echte professionals zijn de mensen die hier zeven dagen per week wonen en die bang zijn voor de ratten.''

Kritiek

De Haagse heeft kritiek op wethouder De Mos, die volgens haar juist had beloofd de bewoners bij de evaluatie te betrekken. Zijn woordvoerder stelt dat de mensen uit de buurt later dit jaar worden uitgenodigd voor een gesprek. ,,De bewoners blijven erbij betrokken.''

In het kader van het rattenoffensief plaatste de gemeente borden waarop Moerwijkers worden gewaarschuwd geen eten op straat te gooien. Ook zijn handhavers ingezet om hierop toe te zien en kwamen er broodcontainers. Volgens Ligtvoet is er wel wat positief effect. Zo lopen er momenteel volgens haar al minder ratten langs de Erasmusweg. Volgens haar moeten er evenwel veel meer boetes worden uitgedeeld voor het achterlaten van etensresten op straat. ,,Moerwijk wordt nooit Wassenaar, maar het moet wel een nette buurt kunnen zijn.''