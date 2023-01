Moet het oudste hertenkamp van Nederland sluiten? ‘Dieren hebben hier echt alle ruimte’

ADO-assistent Said Bakkati (40) over klik met trainer Dick Advocaat: ‘We kunnen echt lachen samen’

Dick Advocaat nam bij zijn aanstelling bij ADO Den Haag Said Bakkati (40) als assistent-trainer mee. De Groninger werkte in Engeland en bij Feyenoord en kreeg aanbiedingen van eredivisieclubs. Toch werkt hij nu niet op het hoogste niveau, maar bij zijn oude club ADO, waar hij zich in het verleden al zo thuis voelde.

