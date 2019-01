Moet je de échte stad verrampeneren voor het imago van Den Haag?

De techniek schrijdt voort en neemt langzaam het straatbeeld over. Daar waar vroeger nog een eenvoudige poster je aandacht probeerde te trekken, hangen nu slimme tv-schermen in de openbare ruimte. Scheelt een hoop tijd, geld en personeel: van een afstand kun je per dag, nee, per uur, de aanbieding veranderen. Dit is de toekomst in de straatreclame: schermen waarin een camera verborgen zit die ziet of je man, vrouw, oud of jong bent en daar razendsnel de reclameboodschap op aanpast.



De eigenaar haast zich om te melden dat hier geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy, het gaat immers om ‘algemene’ kenmerken. Totdat de politie de beelden opvraagt als er iets in de buurt is voorgevallen. Meer dan twintig organisaties in de stad, bewoners én ondernemers, maken bezwaar tegen de felle en foeilelijke reclamezuilen. Ze zijn teleurgesteld verdrietig, gefrustreerd én kwaad over de verrommeling van de binnenstad. Het is moeilijk om niet geïrriteerd te raken door deze indringende vorm van reclame. 25 van die Mupi’s worden geplaatst, op strategische punten. Hoe zijn ze daar gekomen? Is er geen welstandscommissie die hierover gaat? Zijn politici doof voor protesten en laten zij hun oren hangen naar het bedrijf dat erachter zit? Dat laatste zou zomaar kunnen, het is een moloch op het gebied van buitenreclame: JCDecaux is wereldwijd marktleider en is er alles aan gelegen om onze openbare ruimte over te nemen om reclame te maken.



Wethouder Richard de Mos heeft de gemeenteraad nog niet eens geïnformeerd en toch worden de Mupi’s al geplaatst. Hoe kan dat? De officiële reden om de reclamezuilen toe te staan is dat de gemeente de nieuwe digitale borden ziet als een aanwinst. Omdat ze helpen bij het imago van Den Haag als ‘smart city’. Moet je daarbij de échte stad dan verrampeneren? Een digitale stad bestaat uit nullen en enen. Net als de commissie die deze beslissing heeft genomen.



