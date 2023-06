Moeten bankjes Den Haag CS weg of juist blijven? ‘Nu verplaats je het probleem naar buiten’

Soerish ziet eruit als een ambtenaar, maar woont net als vele anderen in een tentje in het bos

Hagelwitte tanden, kreukloze blouse, gladgeschoren kin. Soerish (45) oogt als een gemiddelde Haagse ambtenaar. De realiteit is dat hij al drie maanden in een tentenkampje in het bos woont. En met hem zijn er nog zo'n 250 buitenslapers in de stad. ,,Dit is een direct gevolg van woningnood.”