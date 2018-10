Mogelijk brand in school Anna v. Buerenplein: winkels ontruimd

‘Goedheid werd Wim (80) uit Den Haag waarschijn­lijk fataal’

12:39 Buurvrouw Margriet had Wim (80) vaak genoeg gewaarschuwd om niet voor iedereen de deur open te doen. Zijn goedheid is hem zaterdagmiddag waarschijnlijk fataal geworden: hij werd vermoord in zijn woning aan de Gaslaan in Den Haag.