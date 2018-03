'Mogelijk geen politiek motief voor dood Iraanse activist Nissi'

Nadat de activist in 2005 in Iran een voor een zijn vrienden zag verdwijnen, die net als hij streden voor onafhankelijkheid, vluchtte Mola Nissi, zonder zelfs zijn familie een seintje te geven. Later werd de familie herenigd en kwamen ze in Den Haag te wonen. Vanuit zijn woning in het Haagse Bezuidenhout zette hij de strijd voort.



Toen hij op 8 november om 17.00uur 's middags van dichtbij werd doodgeschoten, twijfelden zijn kinderen geen moment aan dat het Iraanse regime achter de moord op hun vader zou zitten en hem zelfs duizenden kilometers verderop in Den Haag had weten te vinden en te doden.



In de tv-uitzending van vanavond zegt de politiewoordvoerder dat ze nog altijd niet zeker weten of de moord hiermee te maken heeft. Daarom houdt het onderzoeksteam 'nadrukkelijk rekening met meerdere scenario's'. ,,We willen daarom meer weten over meneer Nissi. Had hij problemen? Of waren er zelfs conflicten? Met wie had hij contact in de periode rond de moord?''



