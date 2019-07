Mogelijk schietpartij op de Schalk Burgerstraat

,,We hebben een melding van een schietpartij binnengekregen, maar weten niet of er daadwerkelijk geschoten is”, meldt de politie. De omgeving is tijdelijk afgesloten tussen de Kempstraat en de Paul Krugerlaan.



Of er gewonden zijn is nog onduidelijk. Volgens omstanders zijn de mogelijke daders gevlucht in een grijze auto.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!