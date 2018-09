Mogelijk verplichte behandeling voor verwarde naakte blokfluitspeler

De man trapte rond 03.30 uur de voordeur van de woning in. Binnen ontstond een gevecht met de bewoonster (40) en haar dochter (16) die geen idee hadden wie de indringer was. Eenmaal ontsnapt in badjas en op blote voeten, sloegen de twee alarm bij de politie.



De verwarde man vernielde ondertussen heel de woning, trok zijn kleren uit en speelde poedelnaakt op het balkon op een blokfluit. Ondertussen riep volgens buurtbewoners: 'The show must go on!'. Een arrestatieteam wist hem uiteindelijk te overmeesteren.