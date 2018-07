Mogelijke terreurdaad: Haagse steker schreef dat ‘ongelovigen moeten lijden’

UpdateHet Openbaar Ministerie (OM) sluit niet uit dat de man die ervan verdacht wordt dat hij op Bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak, toch een terroristisch motief had. Uit onderzoek tot nu toe is gebleken dat de verdachte, de 32-jarige Malek F., in een post op Facebook stelt dat ,,ongelovigen moeten lijden''. Al eerder bleek dat twee maanden voor de steekpartij een anonieme melding bij de politie was binnengekomen, waarin stond dat F. terroristische plannen zou hebben.

Eerder vandaag kwam naar buiten dat F. werd verdacht van bedreiging en poging tot moord met terroristisch oogmerk, maar dat bericht nuanceerde het OM tot 'poging tot moord met al dan niet terroristisch oogmerk'.



Op maandag 23 juli begint de pro-formazitting in de strafzaak tegen F. in het zwaar beveiligde Justitieel Complex Schiphol. Uit onderzoek blijkt nu dat Malek F. op Facebook schreef dat 'ongelovigen moeten lijden', maar daaruit blijkt nog niet honderd procent dat hij uit een terroristisch oogpunt handelde. Het OM wil alle opties openhouden.



De advocaat van Malek F., Job Knoester, zegt in ieder geval ‘geen splinter bewijs’ te zien dat zijn cliënt daadwerkelijk vanuit terroristische motieven handelde. ,,Het Openbaar Ministerie wil alle opties open houden. Ik verwacht dat er wel ‘afgeschaald’ zal worden.”



Het onderzoek is bovendien nog in volle gang, zo benadrukt Knoester. ,,De zaak is vorige week in Opsporing Verzocht geweest met de zoektocht naar de schrijver van het anonieme briefje. Wij hopen dat daar meer informatie over wordt gevonden, dat zou bevestigen dat er geen sprake was van een terroristisch oogmerk.”

'Verward'

Malek F. (32) stak op 5 mei drie mensen neer in de omgeving van de Haagse Hogeschool in Den Haag. De slachtoffers raakten zwaargewond. Burgemeester Krikke stelde al vrij snel na het incident - namens de gemeente, politie en het OM - dat hij 'in de systemen bekend stond als persoon met verward gedrag'. Voor deze uitspraak is ze door het stof gegaan. ,,Alle opties lagen open, dat hadden we duidelijker moeten communiceren'', zei ze tegen de raad.



Er ontstond namelijk al snel maatschappelijke onrust over zijn beweegreden, mede omdat F. 'Allahu Akbar' zou hebben geroepen.



