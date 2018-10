Mogelijke terugkeer Den Haag Sculptuur op Lange Voorhout

De jaarlijks terugkerende beeldenparade groeide sinds de eerste editie in 1998 al snel uit tot een begrip in de Haagse kunstwereld. In 2016 kwam hier een eind aan, toen het organiserende museum Beelden aan Zee aangaf dat het financieel niet meer rondkwam. ,,De laatste twee jaar was snel duidelijk dat we niet rond konden komen met de subsidie'', zei directeur Jan Teeuwisse toen. ,,Het is gewoon een enorme klus en het financiële risico is te groot.''



Nu wil Groep de Mos dat de gemeente geld vrijmaakt voor een terugkeer van het evenement. In schriftelijke vragen aan de gemeenteraad noemt de partij Den Haag Sculptuur 'een mooie toevoeging aan het Haagse culturele aanbod'. De subsidie zou volgens de partij kunnen komen uit de 1 miljoen euro die voor cultuur werd uitgetrokken in het coalitieakkoord van afgelopen jaar. De tentoonstelling past volgens Groep de Mos ook goed bij de ambitie van de gemeente om meer kunst in de openbare ruimte te plaatsen en het Museumkwartier te versterken.