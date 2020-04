Mogen leden van sportverenigingen contributie terugvorderen?

We zitten allemaal al weken in zelfisolatie. Als het goed is tenminste. De wekelijkse trip naar het sportveld, dans- of sportschool of andere vereniging lijkt een herinnering uit een ver verleden. Maar de maandelijkse contributie of het lesgeld loopt gewoon door. Dat voelt in bepaalde gevallen wellicht wat scheef. Gevalletje no cure, no pay. Maar de meeste verenigingen zijn natuurlijk zwaar afhankelijk van de contributie van hun leden, om nog maar te zwijgen van de inkomsten uit de kantines.