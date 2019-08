Mohammed ‘Messi’ Ouarraki maakt furore bij lokale voetbalclub

De onuitputtelijke liefde voor de bal maakte dat Mohammed Ouarraki al vanaf het moment dat hij kon lopen op het Jacob van Campenplein te vinden was. In hartje Schilderswijk speelde hij altijd met een bal. ,,Ik dribbelde naar school met de bal aan mijn voeten en probeerde dan een voorbijganger door de benen te spelen. Ik voetbalde altijd met oudere jongens. Mijn gebrek aan lengte en kracht moest ik goedmaken met mijn techniek. Ik gebruikte afwisselend mijn linker- en rechterbeen. Als het even kan, dan voetbal ik nog altijd op het pleintje samen met mijn broertje."

Zijn overgang van tweedeklasser Laakkwartier naar zondag derdedivisionist FC Lienden was zonder meer een van de opmerkelijkste van de voorbije overschrijvingsperiode. Pas achttien jaar, nog geen rijbewijs en dan viermaal per week van Den Haag richting de Betuwe af moeten reizen. Het deed menig wenkbrauw binnen Laakkwartier fronsen. ,,De overgang kwam pas op het allerlaatste moment tot stand. Mijn zaakwaarnemer heeft goede contacten met Hans van de Haar, de trainer van FC Lienden. Ik mocht komen meetrainen. Dat ging zo goed dat de club mij een aanbieding deed. Ik ga er alles aan doen om te laten zien dat ik het niveau in de derde divisie aankan. Het grote doel is om met Lienden kampioen te worden."

Over het reizen zijn goede afspraken gemaakt. ,,Zolang ik nog geen rijbewijs heb, rijd ik samen met de eveneens in Den Haag wonende Djamel Leeflang en oud-prof Guyon Fernandez mee naar de club. Zij hebben al veel meegemaakt tijdens hun voetbalcarrière. Ik luister tijdens de autoritten dan ook goed naar wat zij mij te vertellen hebben. Weet je wat grappig is? Vroeger was ik altijd Feyenoord op de PlayStation en speelde ik met Fernandez in de spits. Nu spelen we samen."

Na twee oefenwedstrijden lijkt de Haagse dribbelaar de harten van het Lienden-publiek al te hebben veroverd. Op de clubwebsite wordt hij als de 'Liendense Messi' omschreven. ,,Wauw, dacht ik toen ik dat las. Ik word direct al met de beste voetballer ter wereld vergeleken. Dat wekt wel de nodige verwachtingen."

Bij zowel ADO Den Haag als De Graafschap lukte het niet om een oefenstage succesvol af te ronden. ,,Bij ADO Den Haag vonden ze mijn inzicht onvoldoende. Dat was best een teleurstelling. Bij De Graafschap trainde ik mee met de onder 19 selectie. Daar werd een soort van boerenvoetbal gespeeld. Veelal op kracht en hardlopen gebaseerd. Dat lag me totaal niet."

Het was zijn moeder die hem op zijn hart drukte vooral niet op te geven en te blijven vertrouwen op zijn kwaliteiten. ,,Zij heeft geen verstand van voetbal, maar spreekt mij altijd moed in. Dat ik nu bij Lienden speel maakt haar trots. Mijn familie is voor mij heel belangrijk."