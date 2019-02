Moksi alesi voor dummies

Opmerkelijk genoeg heeft Lydia zelf niet gekookt. ,,Natuurlijk niet. Ik laat het aan mijn moeder over’’, zegt ze. Ondertussen siert een veelbetekenende glimlach haar gezicht. Maar Nathaly neemt het op voor haar dochter. ,,Binnenkort komt ze bij mij een workshop volgen. Samen met mijn kleinkinderen’’, zegt ze.



Buiten is het nat door een beetje motregen maar vanaf een hoge etage is het uitzicht op het Spui en de Grote Marktstraat in Den Haag adembenemend. Aan de ene kant van een tafel staat het voedsel. Aan de andere kant staan schitterende zelfgemaakte sieraden. Blijkbaar is Lydia ergens anders goed in. ,,Het is een hobby die ik al 10 jaar beoefen’’, zegt ze. ,,Mijn werk staat in een aantal winkels en een galerie in het Haagse.’’



Nathaly vertelt over een feestje van kortgeleden. ,,Lydia was jarig en ik heb samen met mijn zus voor honderd mensen gekookt. Onder meer moksi alesi met masoesa, gele rijst’’, zegt ze. Bij zo’n uiting van liefde is de o zo nuchtere Lydia even niet zo nuchter meer. ,,Heel lief dat mijn moeder en tante toen de catering op zich hebben genomen en dit gerecht hebben gemaakt’’, zegt ze een beetje ontroerd. ,,Ik wilde een keer in mijn leven een groot feest houden, want dat had ik nog nooit gedaan.’’



Later geeft Nathaly voorbeelden van haar eigen moksi alesi-gerechten. ,,De masoesa: daarin kan je onder meer spitskool verwerken met vis, zoutvlees en garnalen. Maar nu heb ik hem bereid met gele spliterwten, bakabana oftewel gebakken banaan, kip, garnalen, augurken, tomaten, uitjes en een stukje knoflook. Soms maak ik de moksi alesi met black eyed peas. Die kan je aankleden met gerookte kip, garnalen en bakkeljauw, een vissoort. Een vegetarische variant met vier of vijf soorten groenten is ook mogelijk’’, zegt ze.