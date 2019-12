Molotovocktails door autoruiten gegooid in Scheveningen

Ook vruchtenbuurt onrustig

Ook in de Haagse Vruchtenbuurt was het gisteravond onrustig met meerdere brandjes. In de Perenstraat is een bouwcontainer in brand gestoken. De brandweer was er snel bij en heeft de vlammen geblust. Even verderop, in de Vlierboomstraat, werd een papiercontainer in brand gestoken. Buurtbewoners hebben zelf geprobeerd de brand te blussen met emmers water en dekens, maar zonder het gewenste resultaat. De brandweer heeft uiteindelijk een einde weten te maken aan de vlammen.