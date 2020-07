Mondkapje in groen en geel

De geel/groene mondkapjes werden eerder al gratis uitgedeeld in de Spuistraat. ,,We weten hoe trots de Hagenezen zijn op hun stad en dat ze de Haagse kleuren geel en groen met trots uitdragen”, vertelt Mandy van Dijken-Mouthaan, voorzitter Vereniging BIZ Eigenaren Spuistraat. ,,Doordat mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden is het idee ontstaan om een echt Haags mondkapje te laten ontwerpen. Veel van onze bezoekers komen natuurlijk met het openbaar vervoer naar de stad en ook voor de toeristen die straks weer welkom zijn is het een uniek exemplaar om te dragen. Dat we zoveel leuke reacties hebben gekregen op het uitdelen van de mondkapjes heeft ons doen besluiten om dit zaterdag 4 juli vanaf 12.30 uur nogmaals te herhalen.”