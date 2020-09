Mondkapje verplicht in HMC

Wel of niet met mondkapje de straat op. En waarom? ‘Glazen beslaan de hele tijd. Behoorlijk irritant’

12:02 Wie een winkel binnenloopt, moet een mondkapje opdoen. Dat is het dringende advies aan alle inwoners van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Hoe de binnenstadsbezoeker daar zelf over denkt? Zes Hagenaars vertellen. ,,Al draagt het maar 1 procent bij, het is toch iets.''