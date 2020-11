Mondkapjes en gescheiden trappen, school is niet meer zo gewoon: ‘Maar we hoeven geen politieagent te spelen’

Schapen gedood en vermist na aanval van loslopende husky's in Monster

10:46 Een herder in Monster is meerdere schapen kwijt nadat twee loslopende honden vanochtend achter een grazende kudde rende. Er zijn meerdere schapen doodgebeten en in de sloot terecht gekomen. Een deel van de kudde sloeg ook op de vlucht en is enkele uren later nog steeds onvindbaar.