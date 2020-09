Mondkapjes maken in Madurodam tijdens The Hague Fashion Weekend

In heel Den Haag vinden in het Fashion Weekend catwalkshows, tentoonstellingen en workshops plaats. Tijdens modeshows in The Student Hotel op zaterdag 26 september laat Haags modetalent zien wat ze in huis hebben. Op de mode-expositie die het hele weekend te bezoeken is in het Venduehuis zijn ontwerpen te zien van diverse bekende en minder bekende modeontwerpers zoals Peter George d’Angelino Tap, Michelangelo Winklaar, Frank Govers en Yamuna Forzani. De kleding is deels afkomstig van het Kunstmuseum. Op zondag is er, naast de workshops bij Madurodam, een documentaire te bekijken bij het Filmhuis.